США подумують про примусові заходи щодо російської "Лабораторії Касперського", - The Wall Street Journal

Міністерство торгівлі США розглядає можливість застосування примусових заходів проти російської компанії із кібербезпеки "Лабораторія Касперського".

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на ознайомлені джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Минулого року адміністрація Байдена активізувала перевірку антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" з точки зору національної безпеки, оскільки зросли побоювання щодо російських кібератак після вторгнення Москви в Україну.

Американські регулятори вже заборонили федеральному уряду використовувати програмне забезпечення компанії.

Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США у відповідь на прохання прокоментувати інформацію заявило, що не коментує будь-які потенційні дії конкретних компаній.

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Міністерство "прагне повною мірою використовувати свої повноваження для захисту конфіденційних даних американців і працювати з Конгресом на двопартійній основі для адаптації до ризиків, що змінюються", - йдеться в повідомленні.

"Лабораторія Касперського" не відразу відповіла на запит Reuters про коментар.

Якщо США підуть на такий крок, це стане зразком для заборони китайського TikTok або інших іноземних технологій, якщо вони становитимуть загрозу національній безпеці, пише видання.

У березні влада США внесла "Лабораторію Касперського" до переліку потенційних загроз для нацбезпеки. Тоді ж, за інформацією ЗМІ, адміністрація Байдена зажадала від Мінфіну ввести санкції проти компанії. У фінансовому відомстві на цей крок поки не пішли.

У травні Reuters повідомив, що Білий дім звернувся до Мінторгу з вимогою активізувати розслідування проти "Касперського".