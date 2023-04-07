Вище військово-політичне керівництво має кілька варіантів контрнаступу, - Данілов

Під час засідань Ставки Верховного Головнокомандувача розглядається не один варіант проведення контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі токшоу "Говорить Великий Львів", передає Цензор.НЕТ.

"Контрнаступ ЗСУ залежить від багатьох факторів, тому вище військово-політичне керівництво держави має кілька варіантів розвитку подій. Ми аналізуємо не тільки стан нашої армії, а й ситуацію у супротивника", - зазначив Данілов.

При цьому Секретар РНБО піддав критиці гучні заяви щодо контрнаступу від не залучених у ці процеси людей.

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"Лише обмежене коло осіб у державі - до п'яти, - знає про плани контрнаступу - терміни, час, місце", - зауважив він.

Відповідаючи на запитання, чи достатню кількість західної зброї поставлено на територію України, аби успішно протидіяти росіянам, Данілов, підкреслив, що "ЗСУ хочуть мати якомога більше зброї, аби знищити якнайбільше терористів".

Водночас Секретар РНБО акцентував на підступності ворога, який "так само готується і нервує від наданої нам міжнародної військової допомоги".

"Партнери України розуміють, що ми захищаємо не тільки себе, демократію, а й кордони Європи. Наше спільне завдання – прибрати російську мерзоту", - резюмував Данілов.