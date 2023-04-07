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Вище військово-політичне керівництво має кілька варіантів контрнаступу, - Данілов

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Вище військово-політичне керівництво має кілька варіантів контрнаступу, - Данілов
Під час засідань Ставки Верховного Головнокомандувача розглядається не один варіант проведення контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі токшоу "Говорить Великий Львів", передає Цензор.НЕТ.

"Контрнаступ ЗСУ залежить від багатьох факторів, тому вище військово-політичне керівництво держави має кілька варіантів розвитку подій. Ми аналізуємо не тільки стан нашої армії, а й ситуацію у супротивника", - зазначив Данілов.

При цьому Секретар РНБО піддав критиці гучні заяви щодо контрнаступу від не залучених у ці процеси людей.

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"Лише обмежене коло осіб у державі - до п'яти, - знає про плани контрнаступу - терміни, час, місце", - зауважив він.

Відповідаючи на запитання, чи достатню кількість західної зброї поставлено на територію України, аби успішно протидіяти росіянам, Данілов, підкреслив, що "ЗСУ хочуть мати якомога більше зброї, аби знищити якнайбільше терористів".

Водночас Секретар РНБО акцентував на підступності ворога, який "так само готується і нервує від наданої нам міжнародної військової допомоги".

"Партнери України розуміють, що ми захищаємо не тільки себе, демократію, а й кордони Європи. Наше спільне завдання – прибрати російську мерзоту", - резюмував Данілов.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    "В мене немає часу мислити стратегічно" (с)
    "Яка різниця..." (с)
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    "Пропозиція про підвищення витрат на оборону - то політичний піар" (с)
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    "Готуємось до шашликів на травневі свята" (с)

    Може й не дослівно, але суть висловів збережена.
    І після всього цього хтось вірить заявам влади?
    Єдина віра - Генералу та ЗСУ! А всі ці крадії та хабарники най замовляють лави, де вони будуть сидіти під час суду, та нари, на яких (якщо диживуть) будуть відбувати свій термін....
  • Степан Лукашёв
    данілов, передай своєму квартальному піаністу, що він вже--збитий льотчик.
  • Олександр Дніпро
    За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку до вторгнення, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.

    Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
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