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Петиція про демобілізацію після 18 місяців служби набрала необхідну кількість голосів

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Петиція до президента України про демобілізацію військових, які відслужили 18 місяців з моменту мобілізації, набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Петиція про демобілізацію після 18 місяців служби набрала необхідну кількість голосів 01

У петиції автор і підписанти звертаються до Президента з проханням сприяти скорішому розгляду у Верховній Раді законопроєкту №9142 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації". Цей законопроєкт пропонує, щоб громадяни України мали право на звільнення через півтора року після мобілізації, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Крім цього, законопроєкт пропонує надати відстрочку від призову на п’ять років для тих, хто демобілізований та відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації.

У петиції зазначається, що невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військових, адже загальна мобілізація триває з 24 лютого 2022 року. Тобто вже більше року українські військові знаходяться на фронті і не розуміють, скільки їм ще доведеться там бути, тобто існує нагальна необхідність врегулювати терміни.

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Петицію було оприлюднено 29 березня. Станом на сьогодні вона набрала трохи більше 25 тисяч голосів.

Зараз законопроєкт №9142 перебуває на розгляді в Комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Топ коментарі

  • Leon e9048d82
    Багнети в землю і по домівках - як колись було вже в Україні 1919-20 роках.

    Закінчилося різаниною киян Муравйовим.
  • Алекс Мышкевич
    ... і Голодомором 32-33

    вже геть забули що було в Бучі, Маріку і по всьому Донбасу ??!!!!
    вже не бачуть що робиться в Бахмуту, Авдіївці і т.п.
    грьобаний єдиний кіздафон !
  • Алекс Мышкевич
    Станом на сьогодні вона (петиція) набрала трохи більше 25 тисяч голосів "добровольців", які замінять наших безумовно втомлених Воїнів, на передовій

    25 тис. вже мотивовані, підготовлені і їдуть на нуль....
    український наріде, ти "савсєм ахрєнєл" ?
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