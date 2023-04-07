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Будь-яке рішення, яке наблизить Україну до членства в НАТО, буде хорошим результатом липневого саміту, - Кулеба

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Будь-яке рішення, яке наблизить Україну до членства в НАТО, буде хорошим результатом липневого саміту, - Кулеба
Всі рішення, що наближають приєднання України до Північноатлантичного альянсу є позитивним результатом.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Говорячи про саміт ООН міністр закордонних справ заявив, що для України корисні всі рішення, що наблизять її до вступу в НАТО.

"Будь-яке рішення, яке означатиме, що від фрази "двері відкриті" ми переходимо до фрази "Україна на порозі членства в НАТО", буде вважатися успішним результатом", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, в липні, у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, куди запрошено і президента Зеленського. Всередині НАТО наразі існує суперечка про те, чи варто давати Україні "дорожну карту" для вступу", чи краще обмежитися розмитими гарантіями. 

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Топ коментарі

  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    НАТОВцы ***** , вы сначала станьте ЛЮДЬМИ , поумнейте , ******* с букавеля призовите , зе-гандонов взяточников в военкоматах прикройте , зе-гандонов в министерстве обороны уберите , ******* зеленое которое на прикорме у коломойского , ахметки, фирташа, юли , и тд уберите , зе - ушлепки которые расползлись как тараканы по всей стране и всем грамадам что бы налик в киев возили посадите , а потом открывайте свой рот про НАТО , вы зе - ушлепки страну в топку войны кинули , убили тысячи мирных людей , разрушили пол страны , разворовали казну, помножили на ноль военный потенциал страны , уничтожили разведку, сдали по договорнякам 20 % территорий страны , и еще рот свой открываете про прием в НАТО , кому вы нужны , дегенераты с трускавецким образованием и криворожским мышлением , идите в уличное шапито , туда вас примут внеочереди.
  • Чайка Київ
    Дмитро Чекалкин

    Олексій Голобуцький:
    Може, думає, що вона посол у Японії?
    Чи, може, просто валізу з одягом забула у Києві?
    - А де бігуді та плойка?
    - Насправді не смішно.
  • 18c49ed2
    Специалист с минета никак не выйдет из образа. Профессиональные привычки не отпускают.
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