Будь-яке рішення, яке наблизить Україну до членства в НАТО, буде хорошим результатом липневого саміту, - Кулеба

Всі рішення, що наближають приєднання України до Північноатлантичного альянсу є позитивним результатом.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про саміт ООН міністр закордонних справ заявив, що для України корисні всі рішення, що наблизять її до вступу в НАТО.

"Будь-яке рішення, яке означатиме, що від фрази "двері відкриті" ми переходимо до фрази "Україна на порозі членства в НАТО", буде вважатися успішним результатом", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, в липні, у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, куди запрошено і президента Зеленського. Всередині НАТО наразі існує суперечка про те, чи варто давати Україні "дорожну карту" для вступу", чи краще обмежитися розмитими гарантіями.

Читайте також: Литва підтримуватиме членство України в ЄС і НАТО аж до її вступу, - Ландсбергіс