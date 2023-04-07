На окупованій території Херсонщини тривають депортація та обшуки, - Хлань

На захопленій території Херсонщини триває депортація населення у малозаселені регіони Росії, також тут проводять обшуки, шукають партизан та вимикають світло і мобільний зв’язок під час пересування військової техніки.

Про це на брифінгу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація (у різних населених пунктах Херсонщини, які захоплені ворогом. - Ред.) дійсно відрізняється. Якщо ми говоримо про населені пункти на узбережжі Дніпра, то там окупанти доволі давно оголосили вже примусову евакуацію, складають списки тих, хто виїжджатиме з тих міст, їх фактично депортують", - зазначив Хлань.

За його словами, людям спочатку обіцяють переїзд у Краснодарський край, а потім ті, хто виїжджає, опиняються далеко за Уралом.

Частина людей категорично відмовляється виїжджати з населених пунктів вздовж узбережжя. Тому загарбники посилюють тиск на них для примусової "евакуації". Ворог вводить так звані перепустки на пересування, інколи закриває ці населені пункти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти проводять примусову паспортизацію населення на території Запорізької та Херсонської областей, - Генштаб ЗСУ

У Скадовську загарбники оголосили поки що добровільну "евакуацію". За його словами, людей заманюють житловими сертифікатами, грошовою допомогою.

Що стосується Генічеська, Арабатської Стрілки, Новотроїцького, Новоолексіївки, Нижніх Сірогоз, Іванівки, то там ворог проводить фільтраційні заходи, закриває населені пункти, шукає партизан, також тимчасово вимикає світло і мобільний зв'язок під час пересування колон своєї військової техніки.