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Країни Євросоюзу дають озброєння одразу за нашим запитом, не чекаючи компенсації, - глава представництва України при ЄС Ченцов

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Країни Євросоюзу дають озброєння одразу за нашим запитом, не чекаючи компенсації, - глава представництва України при ЄС Ченцов
Країни Євросоюзу надають Україні озброєння одразу після запиту з українського боку, не чекаючи компенсації.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив глава представництва України при ЄС Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ.

"1 млн снарядів – це заявлена мета. Щоб досягти цієї мети, треба отримати зі складів те, що там уже є, і надати певні стимули державам-членам, щоб прискорити цей процес, що й передбачає механізм надання певних компенсацій. Держави-члени вже більше року надають Україні різні типи озброєння, і, треба зазначити, вони роблять це одразу за нашим запитом, не чекаючи компенсації. Це і є справжня солідарність. Вони спочатку передають зброю, а потім уже оформлюють документи та чекають компенсацій від так званого Clearance House, інструменту в рамках Європейського фонду миру", – сказав Ченцов.

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Він зазначив, що ЄС виділив €1 млрд для прискорення постачання амуніції в межах "снарядної ініціативи".

"Ідеться про снаряди, що вже знаходяться на складах або вже надходять від промисловості. Ще €1 млрд виділений для нарощування можливостей європейської оборонної промисловості з виробництва снарядів. Ідеться практично про перезапуск цього виробництва, оскільки до цього моменту не було потреби у його збільшенні. Промисловість Європейського союзу за будь-яких умов виходить із комерційних інтересів, тож прискорення такого виробництва амуніції є можливим лише за умови відповідного значного замовлення", – пояснив Ченцов.

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    У Ченцова довгий язик. Пора його звільнити
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Та вони всі там патякали ще ті..їх не питають, а вони во всю..
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Я теж дивуюсь - кожна миша із себе корчить великого ПОЛИТИКА

    ниякоі державної таемниці , НИКОГО за довгий язикне карають
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