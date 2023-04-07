Країни Євросоюзу дають озброєння одразу за нашим запитом, не чекаючи компенсації, - глава представництва України при ЄС Ченцов

Країни Євросоюзу надають Україні озброєння одразу після запиту з українського боку, не чекаючи компенсації.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив глава представництва України при ЄС Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ.

"1 млн снарядів – це заявлена мета. Щоб досягти цієї мети, треба отримати зі складів те, що там уже є, і надати певні стимули державам-членам, щоб прискорити цей процес, що й передбачає механізм надання певних компенсацій. Держави-члени вже більше року надають Україні різні типи озброєння, і, треба зазначити, вони роблять це одразу за нашим запитом, не чекаючи компенсації. Це і є справжня солідарність. Вони спочатку передають зброю, а потім уже оформлюють документи та чекають компенсацій від так званого Clearance House, інструменту в рамках Європейського фонду миру", – сказав Ченцов.

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Він зазначив, що ЄС виділив €1 млрд для прискорення постачання амуніції в межах "снарядної ініціативи".



"Ідеться про снаряди, що вже знаходяться на складах або вже надходять від промисловості. Ще €1 млрд виділений для нарощування можливостей європейської оборонної промисловості з виробництва снарядів. Ідеться практично про перезапуск цього виробництва, оскільки до цього моменту не було потреби у його збільшенні. Промисловість Європейського союзу за будь-яких умов виходить із комерційних інтересів, тож прискорення такого виробництва амуніції є можливим лише за умови відповідного значного замовлення", – пояснив Ченцов.