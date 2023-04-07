Українці, які переїхали з небезпечних регіонів країни потягами, можуть отримати грошову допомогу відразу на вокзалах, - Мінреінтеграції

Мінреінтеграції продовжує перераховувати кошти на виплати громадянам, які виїхали з небезпечних регіонів України евакуаційними поїздами.

Про це 7 квітня проінформувала пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Після прибуття до місця призначення евакуйовані відразу на вокзалі отримують фінансову допомогу від держави. Дорослим виплачують по 2 тис. гривень, дітям та особам з інвалідністю – по 3 тис. гривень. Гроші безпосередньо людям видає Укрпошта.

Для забезпечення таких виплат у березні Мінреінтеграції спрямувало на рахунки Львівської, Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської дирекцій Укрпошти 15,7 млн гривень.

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Нагадаємо, якщо ви плануєте евакуюватися, то можете звертатись на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33", - йдеться у повідомленні.