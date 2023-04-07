Петиція про повернення військовим 30 тис. грн премії зібрала необхідну кількість голосів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
У петиції автор і підписанти звертаються до Президента з проханням дати відповідні розпорядження уряду і знайти можливість повернути військовим додаткові 30 тис. грн премії.
Зазначається, зокрема, що Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до державного бюджету, яким видатки на оборону збільшуються на понад пів трильйона гривень. Але запропоновані зміни до бюджету не стосуються повернення додаткової винагороди в ЗСУ.
У документі нагадали, що зараз 30 тис. грн доплати залишили тільки тим військовим, які виконують бойові завдання. Мінімальна заробітна плата у ЗСУ була підвищена з 13 тис. грн до 20 100, однак таке підвищення, на думку підписантів, не може компенсувати втрати 30-тисячної доплати. Крім того, в армії негативно сприйняли зниження виплат, адже це підриває довіру військових.
Тому у петиції йдеться про необхідність відновити соціальну справедливість для військових, які, ризикуючи власним життям, зараз борються за незалежність та свободу нашої держави.
Петицію було оприлюднено 24 березня. Станом на сьогодні вона набрала майже 26 тисяч голосів.
Нагадуємо, з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Тепер виплати безпосередньо залежать від районів перебування, складності та специфіки виконання бойових завдань.