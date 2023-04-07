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Петиція про повернення військовим 30 тис. грн премії зібрала необхідну кількість голосів

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Петиція про повернення військовим 30 тис. грн премії зібрала необхідну кількість голосів
Петиція до президента України про повернення військовим премії у 30 тисяч гривень набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Петиція про повернення військовим 30 тис. грн премії зібрала необхідну кількість голосів 01

У петиції автор і підписанти звертаються до Президента з проханням дати відповідні розпорядження уряду і знайти можливість повернути військовим додаткові 30 тис. грн премії.

Зазначається, зокрема, що Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до державного бюджету, яким видатки на оборону збільшуються на понад пів трильйона гривень. Але запропоновані зміни до бюджету не стосуються повернення додаткової винагороди в ЗСУ.

У документі нагадали, що зараз 30 тис. грн доплати залишили тільки тим військовим, які виконують бойові завдання. Мінімальна заробітна плата у ЗСУ була підвищена з 13 тис. грн до 20 100, однак таке підвищення, на думку підписантів, не може компенсувати втрати 30-тисячної доплати. Крім того, в армії негативно сприйняли зниження виплат, адже це підриває довіру військових.

Тому у петиції йдеться про необхідність відновити соціальну справедливість для військових, які, ризикуючи власним життям, зараз борються за незалежність та свободу нашої держави.

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Петицію було оприлюднено 24 березня. Станом на сьогодні вона набрала майже 26 тисяч голосів.

Нагадуємо, з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Тепер виплати безпосередньо залежать від районів перебування, складності та специфіки виконання бойових завдань.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Відповідь преЗедента:

    Запит на можливість відновлення виплат військовим напрвавлено до відповідних органів КМУ. Я беру це під свій контроль!

    Чи хтось ще думає, що воно щось вирішує в країні, окрім того під яким освітленням йому читати з телесуфлера написаний кимось тектс?
  • Leon e9048d82
    які там 30 т дорогі захисники?

    Гроші потрібні на російськомовний ТБ канал "Дом" з "хорошими" росіянами та інший Єдиний Зе-марофон Єдиної Зе-правди☝

  • Vadim Korolyov 5b5913af
    Слизька тема. Так, якщо на передовій!
    Так, якщо бойова частина, що у безпосередній близості, чи прифронтових регіонах. Але є купа "але", якщо це у глибокому тилу і людина "робить вигляд", що служить. Є й такі ситуації ( особисті спостереження).
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