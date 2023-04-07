Петиція про повернення військовим 30 тис. грн премії зібрала необхідну кількість голосів

Петиція до президента України про повернення військовим премії у 30 тисяч гривень набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

У петиції автор і підписанти звертаються до Президента з проханням дати відповідні розпорядження уряду і знайти можливість повернути військовим додаткові 30 тис. грн премії.

Зазначається, зокрема, що Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до державного бюджету, яким видатки на оборону збільшуються на понад пів трильйона гривень. Але запропоновані зміни до бюджету не стосуються повернення додаткової винагороди в ЗСУ.

У документі нагадали, що зараз 30 тис. грн доплати залишили тільки тим військовим, які виконують бойові завдання. Мінімальна заробітна плата у ЗСУ була підвищена з 13 тис. грн до 20 100, однак таке підвищення, на думку підписантів, не може компенсувати втрати 30-тисячної доплати. Крім того, в армії негативно сприйняли зниження виплат, адже це підриває довіру військових.

Тому у петиції йдеться про необхідність відновити соціальну справедливість для військових, які, ризикуючи власним життям, зараз борються за незалежність та свободу нашої держави.

Також читайте: Петиція про демобілізацію після 18 місяців служби набрала необхідну кількість голосів

Петицію було оприлюднено 24 березня. Станом на сьогодні вона набрала майже 26 тисяч голосів.

Нагадуємо, з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Тепер виплати безпосередньо залежать від районів перебування, складності та специфіки виконання бойових завдань.