США у квітні проведуть в Європі великі військові навчання Defender 23, - Пентагон

22 квітня в Європі розпочнуться великі військові навчання під керівництвом США – Defender 23.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомила пресслужба американського оборонного відомства 5 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

У маневрах братимуть участь США й інші 26 країн. Зокрема, у навчаннях візьмуть участь військові з Албанії, Вірменії, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Італії, Косова, Молдови, Чорногорії, Нідерландів, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словенії, Іспанії, Швеції та Великобританії.



"Приблизно 9 тис. американських військовослужбовців і орієнтовно 17 тис. військовослужбовців із 26 країн-союзників і країн-партнерів візьмуть участь у навчаннях, частина яких відбуватиметься у 10 європейських країнах", – сказала представниця міноборони США.

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Навчання мають продемонструвати здатність збройних сил США швидко розгортати боєздатні війська й техніку, щоб "заспокоїти союзників і стримати тих, хто загрожує миру в Європі", ідеться в повідомленні Пентагону.



"Ці щорічні навчання, які тривають майже два місяці, зосереджені на стратегічному розгортанні сил, що базуються у США, використанні попередньо розміщених армійських запасів і оперативної сумісності з європейськими союзниками й партнерами", – сказала Сінгх.



У навчаннях Defender 23 буде використано приблизно 13 тис. одиниць обладнання, повідомила заступниця прессекретаря Пентагону.