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Зеленський відзначив державними нагородами 771 українського воїна

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Зеленський відзначив державними нагородами 771 українського воїна
Президент відзначив державними нагородами 771 українського воїна. Загалом за час повномасштабної війни більше ніж 43,5 тисячі наших захисників і захисниць відзначені орденами і медалями.

Про це Президент сказав під час вечірнього відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

"Підписав сьогодні кілька указів про відзначення державними нагородами наших воїнів: 771 боєць. Воїни механізованих бригад, штурмових бригад, тероборони, наші зенітники, тактична авіація, розвідбати, інженерні бригади та танкісти. Загалом за час повномасштабної війни більше ніж 43,5 тисячі наших захисників і захисниць відзначені державними нагородами", - сказав глава держави.

Президент також подякував всім, хто боронить українську державу та привітав зі святом Благовіщення всіх, хто святкує.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Може наступний мій допис буде занадто різким та цинічним, але...
    "Підписав сьогодні кілька указів про..." Джерело: https://censor.net/ua/n3410873

    А чи поср@в ти сьогодні? Нюхнув чи дунув зранку? Змінив колір букв на телесуфлері?

    Я, Я, Я, Я, Я........ Коли ж ти це своє "Я" вставиш у фразу "Я винен в загибелі сотен тисяч українців, Я винен в трагедії Бучи та Маріуполя, Я винен в тому, що не готувався до повномаштабного вторгнення, Я продав Україну, але ЗСУ (на чолі з Залужним) мене не підтримали, Я збагатився на КОВІДі і збагачуюсь на війні, Я ніколи не зроблю нічого, щоб припинити війну, бо Я тоді втрачу владу і тоді Я - труп".
  • Voc Vox
    а яку пошану виказує зе-іуда коли покриває виродка-міністра котрий мародерить армію на мільярди ?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    частина Героїв соромляться брати нагороду з рук блазня
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