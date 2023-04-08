13 квітня відбудеться Форум партнерства США-Україна
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні, поширеному в п’ятницю американським зовнішньополітичним відомством.
"Цей спільний захід має на меті прискорити американські інвестиції та їх залучення в Україну шляхом створення можливостей для планування і взаємодії в процесі відновленні української економіки",- зазначається в повідомленні.
При цьому на високому рівні обговорюватимуться різні теми – від стимулювання інвестицій до розкриття ринкового потенціалу в Україні та побудови сталого майбутнього. Крім того, йтиметься про створення привабливої нормативної бази, підприємництва та відновлюваної енергетики.
Зазначається, що в заході візьмуть участь представники уряду обох країн, а також бізнесу, діаспори, громадянського суспільства, інвестиційних груп та фондів.