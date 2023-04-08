ЗСУ на південному напрямку протягом 7 квітня знищили 9 окупантів, 6 одиниць техніки, 3 спостережні пункти ворога, - ОК "Південь"

У п’ятницю 7 квітня на південному напрямку українські захисники на півдні знищили 9 осіб особового складу армії агресора, 6 одиниць ворожої техніки та 3 спостережні пункти,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомляє Оперативне Командування "Південь".

У повідомленні зазначається: "Нашою авіацією нанесено 2 удари по зосередженню ворожих сил та засобів, у поєднанні з виконанням ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань.

Їх результатом стали: підтверджена демілітаризація 9 рашистів, безпілотного розвідника типу "Мерлін", крупнокаліберної артустановки, 4 одиниць автотехніки і 3 спостережні пункти ворога.

Контрбатарейна протидія вздовж лінії фронту триває. Ворог продовжить тактику повітряних атак із використанням керованих авіабомб".