Протягом 7 квітня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження ворога та склад боєприпасів, - Генштаб

Генеральний штаб оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по ворогу протягом 7 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів. Крім того, поблизу Мар'їнки, було знищено російський штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, знищили склад боєприпасів ворога", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

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