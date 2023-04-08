Протягом 7 квітня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження ворога та склад боєприпасів, - Генштаб
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Генеральний штаб оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по ворогу протягом 7 квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
"Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів. Крім того, поблизу Мар'їнки, було знищено російський штурмовик Су-25.
Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, знищили склад боєприпасів ворога", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.