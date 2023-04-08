Росіяни здійснили 12 обстрілів Сумської області - зафіксовано 125 "прильотів", - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад області – Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської, Есманської. Зафіксовано 125 прильотів, із них 12 прильотів з артилерії, 30 прильотів з мінометів, авіаційний обстріл та 66 пострілів з АГС та СПГ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в фейсбуці Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Середино-Будська громада: по околиці міста Середина-Буда здійснено авіаційний обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство.

Білопільська громада: росіяни били з мінометів (14 прильотів), а також стріляли з АГС (50 пострілів) та СПГ (6 пострілів).

Новослобідська громада: з території рф було 10 пострілів з АГС та 8 прильотів з міномету.

Есманська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл – 12 прильотів.

Краснопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади".

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