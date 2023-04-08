Переговори між Києвом і Москвою наразі неможливі, РФ може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, - Блінкен

На цей момент переговори про припинення вогню між Україною та Росією неможливі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою – і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром", - йдеться в повідомленні.

Блінкен вважає, що РФ може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, щоби через деякий час знову наступати.

"Росія має дійти до того, щоб бути готовою до конструктивних переговорів. Метою має бути справедливий і міцний мир", – наголосив держсекретар США.

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