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Переговори між Києвом і Москвою наразі неможливі, РФ може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, - Блінкен

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Переговори між Києвом і Москвою наразі неможливі, РФ може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, - Блінкен
На цей момент переговори про припинення вогню між Україною та Росією неможливі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою – і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром", - йдеться в повідомленні.

Блінкен вважає, що РФ може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, щоби через деякий час знову наступати.

"Росія має дійти до того, щоб бути готовою до конструктивних переговорів. Метою має бути справедливий і міцний мир", – наголосив держсекретар США.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    - Когда Рассия будет готова к конструктивным переговорам о мире?
    - Кога будет стоять на паперти с переломанными руками и ногами - в ожидании милостыни!
  • bigcatwar
    мир по кремлевски-убивать,воровать,врать...мокшанские болота-мацковии
  • Aleks Wav
    Чому обов'язково перемир'я для переговорів?!
    На расєє ******* вести переговори без припиненя військових дій!
    Приклади вже бачили.
    Останій рік тому.
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