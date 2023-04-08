У РФ із тривогою відреагували на витік секретних документів США і НАТО про підготовку контрнаступу України, - ISW
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Незалежно від правдивості витоку документів, реакція російських воєнкорів на статтю в New York Times свідчить про страх перед можливими українськими контрнаступами, що пронизує російський провійськовий інформаційний простір.
Стаття NYT оголила значну точку невралгії в російському інфопросторі, а реакція на документи свідчить про те, що російські блогери дедалі частіше переглядають обґрунтованість власних оцінок і спекуляцій щодо потенційних українських контрнаступів, а також свою здатність прогнозувати операції українських військ", - йдеться в повідомленні.
Аналітики ISW зауважили, що кілька відомих російських провоєнних блогерів заперечили достовірність документів і припустили, що вони є дезінформацією, яка має на меті збити з пантелику і ввести в оману російське військове командування.
В інституті також звернули увагу на повідомлення аналітика Bellingcat Аріка Толера про те, що документи циркулювали в інтернеті ще 4 березня, але чомусь потрапили в провідні західні ЗМІ лише через місяць.