У РФ із тривогою відреагували на витік секретних документів США і НАТО про підготовку контрнаступу України, - ISW

Російські прихильники війни відреагували із занепокоєнням на оприлюднення у соцмережах секретних документів США і НАТО про підготовку ЗСУ, що свідчить про збереження в інформаційному просторі РФ страху перед майбутнім українським контрнаступом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Незалежно від правдивості витоку документів, реакція російських воєнкорів на статтю в New York Times свідчить про страх перед можливими українськими контрнаступами, що пронизує російський провійськовий інформаційний простір.

Стаття NYT оголила значну точку невралгії в російському інфопросторі, а реакція на документи свідчить про те, що російські блогери дедалі частіше переглядають обґрунтованість власних оцінок і спекуляцій щодо потенційних українських контрнаступів, а також свою здатність прогнозувати операції українських військ", - йдеться в повідомленні.

Аналітики ISW зауважили, що кілька відомих російських провоєнних блогерів заперечили достовірність документів і припустили, що вони є дезінформацією, яка має на меті збити з пантелику і ввести в оману російське військове командування.

В інституті також звернули увагу на повідомлення аналітика Bellingcat Аріка Толера про те, що документи циркулювали в інтернеті ще 4 березня, але чомусь потрапили в провідні західні ЗМІ лише через місяць.

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