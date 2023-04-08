Медицина в Маріуполі перебуває на межі колапсу

Маріупольці в окупації не можуть отримати необхідну лікарняну допомогу.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"В окупованому місті катастрофічно не вистачає лікарів та медичних препаратів. В лікарнях немає сучасного обладнання, адже воно було або знищено росіянами, або вивезено.



Люди не можуть отримати не лише нормальну медичну допомогу, але й життєво необхідні ліки. Зокрема, маріупольці пишуть про відсутність інсуліну. Жителі вимушені шукати його у волонтерів. Крім того, через те, що медиків не вистачає, майже неможливо потрапити на консультацію", - йдеться в повідомленні.



Також жителі скаржаться на невиплату лікарняних та коштів вагітним. За словами маріупольців, протягом пів року вони неодноразово зверталися до окупаційної влади, але у відповідь чують лише відмовки.

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