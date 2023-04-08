На окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини росіяни активізували підготовку до "евакуації" населення до Криму, - Генштаб

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з "евакуації" місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

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