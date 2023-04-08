РФ поширює дезінформацію про роль французів у війні в Україні та мирних переговорах, - МЗС Франції

Міністерство закордонних справ Франції звинувачує Росію в дезінформації про позицію французів стосовно війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Anadolu.

Заступник речника МЗС Франції Франсуа Дельмас заявив, що Росія займається поширенням дезінформації про роль французів у війні в Україні та мирних переговорах.

Напередодні речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що президент Макрон, як лідер країни-члена НАТО знає, скільки зробив альянс для дестабілізації ситуації в Україні.

Дельмас зазначив, що Росія є агресором проти України у війні, а Київ захищає "свій суверенітет і свою територіальну цілісність".

Він додав, що під час останньої телефонної розмови із Зеленським Макрон підтвердив підтримку Францією України покласти край російській агресії.

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