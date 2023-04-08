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Про намір балотуватися на другий термін Байден, найімовірніше, оголосить влітку

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Про намір балотуватися на другий термін Байден, найімовірніше, оголосить влітку
Президент США Джо Байден у приватних розмовах говорить, що "точно балотуватиметься" на другий термін. У Демократичній партії кажуть, що відповідне рішення він може офіційно оголосити влітку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це інформує CNN.

За даними CNN, радники і союзники Байдена розповідають, що президент часто говорить про те, чого би міг досягти на посаді під час другого терміну. У приватних розмовах Байден підтвердив кільком посадовцям, що "точно балотуватиметься", пише видання.

Три представники Демократичної партії США розповіли, що оголошення Байдена про намір балотуватися, найімовірніше, відбудеться влітку, однак конкретна дата ще не визначена.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що він має намір балотуватися, і він зосереджений на тому, щоб завершити роботу, яку він виконує для американських сімей: продовжувати повертати виробництво з-за кордону, скорочувати дефіцит за рахунок того, щоб багаті платили свою справедливу частку, і боротися за фундаментальні права, такі як свобода вибору", – заявив виданню речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Обізнане з внутрішніми обговореннями в Демократичній партії джерело повідомило CNN, що неспішність Байдена також пов’язана з тим, що потенційні кандидати в президенти від Республіканської партії повільно розпочинають свої кампанії.

"Наразі єдиними основними кандидатами від Республіканської партії, які офіційно оголосили про балотування, є Трамп, колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі та колишній губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон", – повідомило видання.

Також читайте: Байден збирає команду та готується до старту передвиборчої кампанії, - Reuters

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Топ коментарі

  • Роман Кокоровець 01cbec24
    в США крім пенсіонерів ніхто не хоче бути президентом ?
  • Vasily Kukuev
    Newsom is simply not electable on a national scale. He is viewed as too liberal, and California is a mess under his leadership. Biden is barely alive. We'll be lucky if DeSantis prevails in the primaries. If not, it's four more years of Trump. It sucks.
  • Володимир Горбатько 9fe406af
    Не доведи Господи. Воно й так цілий рік тримало нас на голодному пайку (танків не дам, літаків не дам), а останній пакет допомоги - то взагалі ганьба. Я вже не кажу про те, що саме адмінісракція дєдушкі Жо фактично підштовхнула хутіна до вторгнення, бо в результаті женевських переговорів з куйлом та візитів бернса до москви фактично віднесла Україну до сфери фпливу роїсі. Що тупін сприйняв як карт-бланш. Звісно, комільфо вимагає підтримувати (здебільшого на словах) жертву агресії, а не агресора. Але факти - вперта річ: найбільше військової техніки ми отримали саме з Європи, а не зі США, звідки нам прийшло лише кілька десятків хімерсів та півтори сотні самохідних та буксованих гаубиць. Тому саме з притомними європейськими країнами нам слід розвивати й зміцнювати військове співробітництво. Йдеться, перш за все, про Британію, Польщу, Чехію зі Словаччиною та країни Балтії. Про стрьомність дєдушкі Жо свідчить також американський витік інформації про наш здогадний контрнаступ. Втім, наші свідки сєкти живородящого байдена і тут примудрилися узріти вину "оманського віслюка".
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