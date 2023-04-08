Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині, 1 особа зазнала поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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Минулої доби, 7 квітня, російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 7 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Богородичному та 1 у Торському.
Ще 1 людина в області дістала поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.