Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині, 1 особа зазнала поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 7 квітня, російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 7 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Богородичному та 1 у Торському.



Ще 1 людина в області дістала поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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