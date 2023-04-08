Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 177 680 осіб (+570 за добу), 307 літаків, 3636 танків, 2727 артсистем, 7020 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 177 680 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 177680 (+570) осіб ліквідовано,

танків - 3636 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7020 (+4) од,

артилерійських систем - 2727 (+5) од,

РСЗВ - 533 (+0) од,

засоби ППО - 282 (+1) од,

літаків - 307 (+1) од,

гелікоптерів - 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2298 (+7),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери -18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5599 (+12) од,

спеціальна техніка - 304 (+0).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.