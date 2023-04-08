Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 177 680 осіб (+570 за добу), 307 літаків, 3636 танків, 2727 артсистем, 7020 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 8 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 177 680 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 177680 (+570) осіб ліквідовано,
танків - 3636 (+3) од,
бойових броньованих машин - 7020 (+4) од,
артилерійських систем - 2727 (+5) од,
РСЗВ - 533 (+0) од,
засоби ППО - 282 (+1) од,
літаків - 307 (+1) од,
гелікоптерів - 292 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2298 (+7),
крилаті ракети - 911 (+0),
кораблі /катери -18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5599 (+12) од,
спеціальна техніка - 304 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.