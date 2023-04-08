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Окупанти з собаками обшукують багатоповерхівку у центрі Мелітополя. Полюють на партизанів, - Федоров

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Окупанти з собаками обшукують багатоповерхівку у центрі Мелітополя. Полюють на партизанів, - Федоров
Окупанти наразі проводять обшук у одній із багатоповерхівок у центрі Мелітополя, сподіваючись знайти там партизанів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупантам у Мелітополі знову повсюди здаються партизани. Прямо зараз десятки поліцаїв з собаками в черговий раз обшукують одну з багатоповерхівок у центрі міста. Проте терор мирних громадян аж ніяк не допоможе знизити народний спротив. Як би не старалися, і за вами прийдуть, шукачі", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    - Куме! Ви чули? Кацапи кажуть що американці в Україні розводять спеціальних "бойовх комарів" які будуть кусать російських солдат та інфікувать їх смертельними інфекціями
    - Та чув!
    - А як вони їх відрізнять від наших будуть?
    - Та мабуть по запаху! Наші пахнуть салом А кацапи - кислою капустою!
  • jklpqrs
    Почему не повторить такое в Лавре? хотя там собаки не нужны, и так все видно. Но пара-тройка собачек не повредит, авось попы посмирнее будут при их виде
  • Yuriy Smith
    федоров, а чо не кричиш про "зумер-команди" з газами? а тільки про собак шо водять поліцаїв до партизанів?
    до речі, а де федоров був коли Марік розмінували лишили незахищеним?
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