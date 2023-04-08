Окупанти з собаками обшукують багатоповерхівку у центрі Мелітополя. Полюють на партизанів, - Федоров

Окупанти наразі проводять обшук у одній із багатоповерхівок у центрі Мелітополя, сподіваючись знайти там партизанів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупантам у Мелітополі знову повсюди здаються партизани. Прямо зараз десятки поліцаїв з собаками в черговий раз обшукують одну з багатоповерхівок у центрі міста. Проте терор мирних громадян аж ніяк не допоможе знизити народний спротив. Як би не старалися, і за вами прийдуть, шукачі", - йдеться у повідомленні.

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