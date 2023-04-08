Окупанти за добу здійснили 71 обстріл Херсонщини, 8 людей зазнали поранень, зокрема 2 дитини, - ОВА

За минулу добу окупанти випустили 397 снарядів по Херсонщині.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 397 снарядів.

17 снарядів влучили у місто Херсон.



Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю дитячого садочка Білозерської селищної громади та будівлю об’єкта роздрібної торгівлі в м.Берислав.



Внаслідок військової агресії рф 8 людей дістали поранення, з них 2 – діти", - йдеться в повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 74 особи.

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