Країни ЄС мають рішучіше посилювати покарання за обхід санкцій проти РФ, - віцеканцлер Німеччини Габек

Дуже важливо країнам ЄС посилити заходи проти обходу антиросійських санкцій, Данія є взірцем для наслідування цього питання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

"Обхід санкцій неприпустимий. Тому ми повинні зайнятися цим питанням набагато енергійніше і рішучіше", - заявив міністр економіки Німеччини.

За його словами, у Данії митниця ретельно досліджує торгові потоки та митні дані щодо невідповідностей.

"Коли такі невідповідності виникають, наприклад, велика кількість певних товарів, які раніше відправлялися до Росії, тепер раптом мають бути доставлені приблизно в такій же кількості до третьої країни, це привід задуматися", - наголосив Габек.

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