Ворог обстріляв три райони Харківщини, загинув чоловік, - ОВА

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зокрема, як зазначається, під ворожими ударами перебували Гур’їв Козачок, Лук’янці, Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Крохмальне, Кіндрашівка та інші населені пункти.

"Внаслідок обстрілу с. Борисівка Харківського району загинув цивільний чоловік 39 років. У смт Дворічна Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. У с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства, сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.

Також Синєгубов нагадує, що в області залишається дуже високою мінна небезпека. Вчора в районі с. Миколаївка Чугуївського району, в полі біля лісосмуги на невідомому вибуховому пристрої підірвалися та отримали поранення 3 людей - чоловіки 40 та 55 років, а також 50-річна жінка. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

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За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили 8 га території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет.

"На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції та щодня нищать живу силу і техніку ворога", - резюмує очільник регіону.