Під обстрілами окупантів за минулу добу перебувало 16 населених пунктів Запоріжжя, - ОВА

Окупанти вчергове обстріляли населені пункти Пологівського та Василівського районів Запорізької області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, лише за останню добу під обстрілом опинилися 16 населених пунктів. Зафіксовано 23 нові руйнування.

"Ворог залякує цивільне населення та нищить інфраструктуру там, де не може захопити територію, тому продовжують страждати села, селища та міста Пологівського та Василівського районів", - йдеться в повідомленні.



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