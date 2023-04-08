"Міністре Резніков, кажете весільні дрони? Це весілля ціною життя наших хлопців", - Зінов’єва

Україна досі не узгодила із західними партнерами питання зеленого коридору для товарів військового призначення та подвійного використання, які так необхідні нашим воїнам на фронті.

Про це пише у фейсбуці волонтерка Катерина Зінов'єва, інформує Цензор.НЕТ.

"Кум забрав пташечок Matrice 300 та Мавік на Схід, тож, тепер можу розповісти вам про епопею довжиною в 2.5 місяці. Кодова назва цієї історії "Грьобаний стид". Якщо памʼятаєте, збір я починала на Новий рік і добила десь 21 січня. Дали шикарний контакт організації, яка купує дрони та тепліки в Європі без ПДВ. Щоправда, завезти це щастя в Україну - то вже інша історія. І якщо до осені 2022-ого і польські, і словацькі митники спокійно пропускали товари "подвійного вжитку", закриваючи очі на власні ж закони, то потім все змінилось. Отримання всіх дозволів на вивіз таких товарів - це до 2 місяців у Європі. Супер позитивних історій успіху я поки не чула", - зазначає вона.

За словами волонтерки, цих півроку державі Україна було недостатньо, аби узгодити з європейськими партнерами можливий зелений коридор для таких товарів.

"Кльово, що зняли ПДВ на дрони при ввезенні в Україну і скасували ДСЕК. Але яке це має значення, якщо український кордон великі дрони та тепловізори перетнути не можуть? Звісно, лишаються "сірі доріжки" та обхідні шляхи. Не для великих партій. А для волонтерів, у яких вже є знайомі польські митники, які закривають очі на пару тепловізорів чи один великий дрон, які їдуть в Україну", - каже Зінов'єва.

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Вона також зазначає, що завезти промислові дрони типу Матрікс30 чи Матрікс300 НЕ неможливо. Але довго, незрозуміло і складно.

"Чи мають так працювати волонтери, поки їх підопічні отримують поранення або навіть гинуть?", - порушує питання волонтерка.

"І для ще красивішого бекграунду - зайдіть в Гугл і спробуйте знайти згадані дрони в продажі в Україні. По-перше, вони є - тобто їх якимось чином завозять в Україну. По-друге, ціна на них вдвічі-втричі вища від європейської. Тобто фактично бездумність урядовців, можновладців коштують реальних грошей громадянам та волонтерам. Поки хтось норм заробляє на цих дронах. (Одне з прізвищ "кураторів" таких продажів, яке між собою називають великі фонди та волонтери - це, власне, одне з перших облич партії "Слуга народу")", - запевняє вона.

Тож Зінов'єва закликає профільних чиновників та представників влади розібратися, у чому причина такої ситуації.

"Олексій Резніков, "весільні дрони" кажете? Ну що ж. Знімаємо весілля. Дорого. Ціною життя наших хлопців. Вам ок? Міноборони, вам теж величезне "спасибі". Я вже знаю, як оформляються (а точніше ні) ваші листи для допомоги волонтерам, які частково роблять вашу роботу. Хоча позицією вашого очільника пояснюється все. Офіс Президента, чому однією рукою ви запускаєте піар-акції типу "фортеця Бахмут", а іншою прикриваєте те, що нашим хлопцям там потрібна допомога? І крім волонтерів отримувати її немає звідки?Чим ви опікуєтесь насправді, якщо на більшості ланок управління країною некомпетентні, несумлінні, а інколи й відверто корумповані люди? І чи потрібно так активно загрібати під себе всі вертикалі, якщо банально за півроку ви не змогли поспілкуватись з іноземними партнерами про таку просту річ, як ввезення товарів подвійного вжитку для тих, хто на передовій? Прийдіть до тями нарешті. Війна - це не лише ваші заяви в нацмарафоні та пафосні пости і відео. На ворога працюють не ті, хто озвучують незручні проблеми вголос, а ті, хто закривають на них очі", - додає вона.

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