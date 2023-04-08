Зустріч Макрона та Сі Цзіньпіна проклала шлях до роботи над миром в Україні, - Bloomberg

Зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та керівника Китаю Сі Цзіньпіна проклала шлях для подальшої спільної роботи щодо досягнення миру в Україні.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Видання посилається на слова високопоставленого французького чиновника, який побажав залишитися невідомим.

За його словами, в Парижі не очікують, що керівництво Китаю повністю змінить бік конфлікту. Він переконаний, що майже п'ять годин спільних переговорів, проведених Макроном та Сі разом, підготували ґрунт для подальшої спільної роботи щодо досягнення миру в Україні. Наприкінці зустрічі лідер Китаю подякував Макрону за роз'яснення низки питань.

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Сі Цзіньпін утримався від згадки Росії чи Володимира Путіна у публічних виступах під час візиту, що у Франції також вважають добрим сигналом на шляху до початку мирних переговорів.