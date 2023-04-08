Ворог обстріляв три громади на Сумщині, - ОВА

Армія РФ продовжує обстрілювати територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, вночі та зранку з території РФ здійснено здійснено 6 обстрілів прикордонних громад Сумщини - Краснопільської, Середино-Будської, Великописарівської. Зафіксовано 46 прильотів.

- Краснопільська громада: вночі росіяни з АГС здійснили 14 пострілів по території громади.

- Середино-Будська громада: вночі ворог бив з артилерії -10 прильотів. Також зранку був мінометний обстріл громади - 12 прильотів.

- Великописарівська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

"На щастя, без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

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