НАТО проведе біля кордонів РФ найбільші в історії авіаційні навчання

Країни НАТО з 12 по 23 червня проведуть найбільші у своїй історії авіаційні навчання Air Defender 2023. Вони пройдуть в країнах, що межують з Росією.

Про це повідомили в Національній гвардії США, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом в навчаннях візьмуть участь 24 країни-союзниці. Планують задіяти близько 220 літаків 23 типів. Це робить Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО у 1949 році.

Мета Air Defender 2023 - перевірка здатності швидко розгортати та використовувати авіацію країн НАТО.

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Навчання проходитимуть переважно в Німеччині. Але передові оперативні пункти навчань будуть розташовані в країнах, що межують з Росією - Чехії, Естонії та Латвії.