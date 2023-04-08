Ситуація на півдні України залишається стабільно складною, але контрольованою, - ОК "Південь"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Ситуація на півдні України залишається стабільно складною, але контролюється Силами оборони попри те, що ворог продовжує авіаудари", - сказала Гуменюк.
За її словами, вчора ввечері окупанти знову атакували Херсонську область керованими авіабомбами, росіяни били по сільськогосподарських угіддях і промисловості.
"Минула доба характеризувалася якраз атаками, зокрема і повітряними з використанням дронів, з яких, проводячи розвідку, ворог також скидає ВОГи. РФ активно б’є безпосередньо по критичній інфраструктурі, медичних об’єктах", - розповіла Гуменюк.
Вона зазначила, що російські війська, нехтуючи правилами та нормами міжнародного гуманітарного права, продовжують тероризм.