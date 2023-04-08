На фронті загинув депутат з Харківщини Олег Мартимянов

У боях у районі Бахмута Донецької області загинув депутат Богодухівської міської ради Харківської області, староста Улянівського старостинського округу Олег Мартимянов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у своєму фейсбуці.

"Під Бахмутом загинув наш колега з Харківщини, дуже світлий, патріотичний, чудовий хлопець, один із найактивніших членів нашої команди Олег Мартимянов", - написала співголова фракції.

Як зазначила Геращенко, Мартимянов — ветеран АТО/ООС. У лютому 2022 року пішов до військкомату та знову став на захист держави.

"Він загинув, прикриваючи товаришів, як справжній воїн і Герой", - зазначила Геращенко.

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