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На фронті загинув депутат з Харківщини Олег Мартимянов

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На фронті загинув депутат з Харківщини Олег Мартимянов
У боях у районі Бахмута Донецької області загинув депутат Богодухівської міської ради Харківської області, староста Улянівського старостинського округу Олег Мартимянов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у своєму фейсбуці.

"Під Бахмутом загинув наш колега з Харківщини, дуже світлий, патріотичний, чудовий хлопець, один із найактивніших членів нашої команди Олег Мартимянов", - написала співголова фракції.

Як зазначила Геращенко, Мартимянов — ветеран АТО/ООС. У лютому 2022 року пішов до військкомату та знову став на захист держави.

"Він загинув, прикриваючи товаришів, як справжній воїн і Герой", - зазначила Геращенко.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Найкращі гинуть і гинуть...ціла плеяда патріотів.
    Знову від Європейської солідарності..
    Слуг народу теж багато. Але вони не гинуть, вони працюють на ворога.
    В нас усе в країні навпаки. Тут завжди проклинали героїв, і превозносили зрадників.
  • Чайка Київ
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ви е праві. Слугі народа теж гинуть. Від рук українських партизанів. Як колаборанти.
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