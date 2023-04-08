Автора фрази "Топаз, дай команду!" Рульова в Росії відправили до СІЗО за звинуваченням у вимаганні

Сергій Рульов, який у 2014 році втік в РФ, вимагав у помічниці депутата Держдуми Крашеннікової 100 тис. рублів за те, щоб видалити з ютубу ролики про неї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Рульова звинувачують у здирстві, образі слідчого МВС та неповазі до суду. За версією слідства, він вимагав 100 тис. рублів у помічниці депутата Держдуми від КПРФ Тетяни Крашеннікової. За це обіцяв видалити ролики, які про неї знімав.

Після втечі з України у 2014 році Рульов оселився в Росії. Він акредитувався при МЗС РФ як кореспондент видання "Слов’янські новини".

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В РФ він "боровся" з російськими опозиціонерами: заважав муніципальному депутату Володимиру Заліщаку проводити екскурсії Москвою та написав донос на координаторку "Відкритої Росії" Анастасію Шевченко, за яким їй присудили чотири роки за ґратами.