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Воїни 1-ї ОШР ДУК ПС Данііл Кондель, Назарій Грибан, Олександр Оборонов, Валерій Сенько та Іван Ротар загинули на Бахмутському напрямку. ФОТО

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Під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку загинуло 5 воїнів 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

Як зазначається, під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку, загинули воїни штурмової роти.
ДУК ПС запрошує всіх віддати останню шану воїнам:

🕯️Чин похорону Данііла Конделя, друга "Вікінга"
Відбудеться:
Сьогодні (08.04)
м. Київ
Лісове кладовище (вул. Крайня, 3) о 14:00.

Воїни 1-ї ОШР ДУК ПС Данііл Кондель, Назарій Грибан, Олександр Оборонов, Валерій Сенько та Іван Ротар загинули на Бахмутському напрямку 01

🕯️Прощання з Назарієм Грибаном, другом "Продюсером"
Відбудеться:
Сьогодні (08.04)
с. Софіївська Борщагівка
Провулок шкільний, 1А
О 14:00

Читайте на "Цензор.НЕТ": Випускник кафедри історії НаУКМА, воїн підрозділу "Вовки Да Вінчі" Валерій Сенько загинув у Бахмуті. ФОТО

Воїни 1-ї ОШР ДУК ПС Данііл Кондель, Назарій Грибан, Олександр Оборонов, Валерій Сенько та Іван Ротар загинули на Бахмутському напрямку 02

🕯️Чин похорону Олександра Оборонова, друга "Оборони"
Відбудеться:
Сьогодні (08.04)
м. Київ
Лісове кладовище (вул. Крайня, 3)
О 15:00

Воїни 1-ї ОШР ДУК ПС Данііл Кондель, Назарій Грибан, Олександр Оборонов, Валерій Сенько та Іван Ротар загинули на Бахмутському напрямку 03

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🕯️Чин похорону Валерія Сенько, друга "Голема"
Відбудеться:
Завтра, в неділю (09.04)
м. Чернігів
Катерининська церква за адресою Алея Героїв, 6А
12:45

Воїни 1-ї ОШР ДУК ПС Данііл Кондель, Назарій Грибан, Олександр Оборонов, Валерій Сенько та Іван Ротар загинули на Бахмутському напрямку 04

🕯️Чин похорону Івана Ротаря, друга "Мілана"
Відбудеться:
В понеділок (10.04)
с. Костичани, Новоселицький район Чернівецької області.
О 10:00

Воїни 1-ї ОШР ДУК ПС Данііл Кондель, Назарій Грибан, Олександр Оборонов, Валерій Сенько та Іван Ротар загинули на Бахмутському напрямку 05

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
  • Юра Малко
    Серце болить.... Царство вам Небесне,хлопці...
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Герої не помирають! Вічна пам'ять Героям!
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