Воїни 1-ї ОШР ДУК ПС Данііл Кондель, Назарій Грибан, Олександр Оборонов, Валерій Сенько та Іван Ротар загинули на Бахмутському напрямку. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.
Як зазначається, під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку, загинули воїни штурмової роти.
ДУК ПС запрошує всіх віддати останню шану воїнам:
🕯️Чин похорону Данііла Конделя, друга "Вікінга"
Відбудеться:
Сьогодні (08.04)
м. Київ
Лісове кладовище (вул. Крайня, 3) о 14:00.
🕯️Прощання з Назарієм Грибаном, другом "Продюсером"
Відбудеться:
Сьогодні (08.04)
с. Софіївська Борщагівка
Провулок шкільний, 1А
О 14:00
🕯️Чин похорону Олександра Оборонова, друга "Оборони"
Відбудеться:
Сьогодні (08.04)
м. Київ
Лісове кладовище (вул. Крайня, 3)
О 15:00
🕯️Чин похорону Валерія Сенько, друга "Голема"
Відбудеться:
Завтра, в неділю (09.04)
м. Чернігів
Катерининська церква за адресою Алея Героїв, 6А
12:45
🕯️Чин похорону Івана Ротаря, друга "Мілана"
Відбудеться:
В понеділок (10.04)
с. Костичани, Новоселицький район Чернівецької області.
О 10:00