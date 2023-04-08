Воїни 1-ї ОШР ДУК ПС Данііл Кондель, Назарій Грибан, Олександр Оборонов, Валерій Сенько та Іван Ротар загинули на Бахмутському напрямку. ФОТО

Під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку загинуло 5 воїнів 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

Як зазначається, під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку, загинули воїни штурмової роти.

ДУК ПС запрошує всіх віддати останню шану воїнам:

🕯️Чин похорону Данііла Конделя, друга "Вікінга"

Відбудеться:

Сьогодні (08.04)

м. Київ

Лісове кладовище (вул. Крайня, 3) о 14:00.

🕯️Прощання з Назарієм Грибаном, другом "Продюсером"

Відбудеться:

Сьогодні (08.04)

с. Софіївська Борщагівка

Провулок шкільний, 1А

О 14:00

Читайте на "Цензор.НЕТ": Випускник кафедри історії НаУКМА, воїн підрозділу "Вовки Да Вінчі" Валерій Сенько загинув у Бахмуті. ФОТО

🕯️Чин похорону Олександра Оборонова, друга "Оборони"

Відбудеться:

Сьогодні (08.04)

м. Київ

Лісове кладовище (вул. Крайня, 3)

О 15:00

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🕯️Чин похорону Валерія Сенько, друга "Голема"

Відбудеться:

Завтра, в неділю (09.04)

м. Чернігів

Катерининська церква за адресою Алея Героїв, 6А

12:45

🕯️Чин похорону Івана Ротаря, друга "Мілана"

Відбудеться:

В понеділок (10.04)

с. Костичани, Новоселицький район Чернівецької області.

О 10:00