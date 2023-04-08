Річниця ракетного обстрілу Краматорська: на всіх вокзалах оголосять хвилину мовчання

8 квітня, у річницю обстрілу Краматорська, коли Росія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу, який був у 2022 році однією з головних точок евакуації для мешканців Донеччини, на вокзалах України оголосять хвилину мовчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрзалізниця.

Як ідеться в дописі, на знак вшанування памʼяті вбитих російською ракетою о 10:30 по всіх вокзалах України буде оголошено хвилину мовчання.



За даними правоохоронців, у результаті цього військового злочину проти цивільних загинула 61 людина, у тому числі 7 дітей.

Як зазначили в Укралізниці, за кілька годин до атаки, вночі, залізничникам вдалось вивести з краматорського вокзалу три поїзди з евакуйованими. Вони були відрізані внаслідок ворожого удару по шляхопроводу поблизу станції Барвінкове. Тоді ці рейси стали рятівними для майже 4 тисяч пасажирів, а після атаки вокзал Краматорська був тимчасово зачинений через пошкодження.

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Шість місяців потому рух поїздів до Краматорська було поновлено. Тоді вокзал знову запрацював.

Нагадаємо, 8 квітня 2022 року російські війська атакували ракетами залізничний вокзал у Краматорську.