Росія тримає в бойовій готовності 12 стратегічних бомбардувальників, - Повітряні сили
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На аеродромах на території Російської Федерації у бойовій готовності зосереджено щонайменше 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
За його словами, загроза ракетних ударів по Україні нікуди не зникла. Адже на російських аеродром є чимало бомбардувальників, які можуть здійснити атаку.
"Нікуди не поділася дальня і стратегічна авіація, вона розосереджена на різних аеродромах, це літаки Ту-95, вони можуть бути також готові до застосування ракет", сказав Ігнат.
Разом з тим Ігнат зазначив, що зараз на фронті працює тактична авіація країни-агресорки.