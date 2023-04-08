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Росія тримає в бойовій готовності 12 стратегічних бомбардувальників, - Повітряні сили

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Росія тримає в бойовій готовності 12 стратегічних бомбардувальників, - Повітряні сили
На аеродромах на території Російської Федерації у бойовій готовності зосереджено щонайменше 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, загроза ракетних ударів по Україні нікуди не зникла. Адже на російських аеродром є чимало бомбардувальників, які можуть здійснити атаку.

"Нікуди не поділася дальня і стратегічна авіація, вона розосереджена на різних аеродромах, це літаки Ту-95, вони можуть бути також готові до застосування ракет", сказав Ігнат.

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Разом з тим Ігнат зазначив, що зараз на фронті працює тактична авіація країни-агресорки.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    потрібно срочно роз'їбати прямо на аеродромі
  • Чащин Евгений
    А были времена, когда эти самолётики были украинскими.

    Ну стране в то время было наплевать на обороноспособность. Поэтому и продала их за долги по газу.
  • Борменталь Незабаром 25de645e
    наче все так просто - подивіться на координати фото зі "спутника притули" і направте туди тисячі дронів, які з початку війни виробив "укроборонпром"
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