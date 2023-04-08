Росія тримає в бойовій готовності 12 стратегічних бомбардувальників, - Повітряні сили

На аеродромах на території Російської Федерації у бойовій готовності зосереджено щонайменше 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, загроза ракетних ударів по Україні нікуди не зникла. Адже на російських аеродром є чимало бомбардувальників, які можуть здійснити атаку.

"Нікуди не поділася дальня і стратегічна авіація, вона розосереджена на різних аеродромах, це літаки Ту-95, вони можуть бути також готові до застосування ракет", сказав Ігнат.

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Разом з тим Ігнат зазначив, що зараз на фронті працює тактична авіація країни-агресорки.