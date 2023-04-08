У Міноборони РФ заявили, що ЗСУ готує "хімічну атаку" на Сумщині, щоб дискредитувати Росію на міжнародній арені

У російському Міноборони заявили, що нібито ЗСУ готують провокацію із застосуванням "хімічної зброї" в Сумській області, спрямовану на дискредитацію Російської Федерації на міжнародній арені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.

"За даними, підтвердженими з кількох незалежних джерел, під керівництвом офісу президента України здійснюється підготовка масштабної провокації, спрямованої на дискредитацію Російської Федерації на міжнародній арені.

З метою відвернення уваги міжнародної громадськості від опублікованих ООН фактів численних військових злочинів, скоєних військовослужбовцями української армії та бойовиками націоналістичних формувань, київським режимом сплановано проведення спеціальної інформаційної акції.

Для її реалізації протягом останніх двох тижнів у населеному пункті Охтирка Сумської області нібито підготовлено ділянку "передового рубежу оборони ЗСУ на лінії бойового зіткнення з російськими військами".

На обладнані псевдопозиції планується доставити з моргів тіла та останки загиблих українських військовослужбовців, смерть яких нібито настала внаслідок вогневого ураження "російськими" артилерійськими боєприпасами, спорядженими "отруєними речовинами".

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Київським режимом передбачається обробка цієї ділянки місцевості та останків українських військовослужбовців отруйною речовиною. Це дозволить запрошеним експертам із західних країн, які нині перебувають на території України, задокументувати нібито "застосування російськими збройними силами "хімічної зброї"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Міноборони РФ, для надання провокації більшої правдоподібності спецслужбам України доручено підготувати та опублікувати в соціальних мережах фальшиві радіоперехоплення нібито обговорення російськими військовослужбовцями підготовки до застосування "хімічної зброї", а також сфабриковані наряди на отримання спеціальних боєприпасів для установок РСЗВ.

"За задумом київського режиму, ця провокація дозволить розгорнути в західних ЗМІ чергову медіакампанію з дискредитації Російської Федерації, зокрема спробувати ініціювати засідання Ради Безпеки ООН з відповідними звинуваченнями російської сторони", - додали в Міноборони РФ.