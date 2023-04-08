Росія тримає в Чорному морі 7 кораблів, зокрема 1 ракетоносій, - ОК "Південь"

На бойовому чергуванні у Чорному морі російські загарбники тримають 7 кораблів.

Про це повідомляє ОК "ПІвдень", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 08.04.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.

в Азовському морі – 1 ворожий корабель;

в Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет", - ідеться в повідомленні.

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