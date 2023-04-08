В окупованому Сєверодонецьку залишаються менше 10% місцевих жителів

В окупованому росіянами Сєверодонецьку залишаються менше 10% місцевих жителів. Окупанти використовують місто як свій логістичний центр.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Сєверодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У місті залишається менше ніж 10% жителів від загальної чисельності громади, яка проживала на території до початку активних бойових дій… У Сєверодонецьку зараз перебуває кілька тисяч окупантів. Місто використовують як тиловий логістичний центр, куди військові приїздять за провізією, в управлінських справах", - зазначив Стрюк.

За його словами, виїхати із захопленого міста на підконтрольну Україні територію люди можуть лише через країни ЄС.

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Начальник МВА додав, що у Сєверодонецьку неможливо отримати жодну адміністративну послугу без документів так званої "ЛНР" чи російського паспорта, але більшість місцевих жителів намагаються зберегти українські паспорти.

Стрюк зауважив, що загарбники продовжують мародерити в оселях місцевих жителів, не зносять зруйнованих будинків та не зводять нових, а також не створюють нових робочих місць. Водночас у Сєверодонецьку постійні перебої з електрикою та водопостачанням, немає тепла, а через неналежне функціонування каналізації погіршується санітарна ситуація.

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