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Китай на військових навчаннях відпрацьовує оточення Тайваню. Каже, це "суворе попередження"

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Китай на військових навчаннях відпрацьовує оточення Тайваню. Каже, це "суворе попередження"
Китай проводить військові навчання своєї армії з оточення Тайваню. Навчання розпочалися після зустрічі спікера Палати представників США Кевіна Маккарті з головою острова Цай Інвень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Суть військових навчань - оточення Тайваню з чотирьох боків. Вони триватимуть три дні.

В Китаї ці навчання назвали "суворим попередженням сепаратистським силам незалежності Тайваню та їхній змові із зовнішніми силами".

"Це необхідний крок для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності", - заявили в КНР.

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Міноборони Тайваню заявило, що виявило 42 літаки та вісім кораблів армії Китаю, 29 літаків перетнули північну, центральну та південну серединні лінії Тайванської протоки й увійшли до південно-західної зони дії протиповітряної оборони.

"Ми засуджуємо такий нераціональний акт, який поставив під загрозу регіональну безпеку та стабільність", - зазначили в Міноборони Тайваню.

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На острові доручили своїй авіації, флоту та ракетним комплексам реагувати на погрози.

Топ коментарі

  • Muni
    Тайбей за три дні? Шось мені це нагадує... 🤔
  • Борменталь Незабаром 25de645e
    є така категорія людей, які час від часу вимагають гарної кіздюліни!
    так подивишься - наче нормальна людина, але якщо її час від часу хтось не відшмагає добре - починає казитися! схоже кєтайці забули що жодного разу нікого не перемагалі в своїй "славетній" історії і дуже хочуть відгрести від хочь когось гарної кіздюліни
  • 5 копійок
    Останнє китайське попередження.
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