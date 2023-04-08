Китай на військових навчаннях відпрацьовує оточення Тайваню. Каже, це "суворе попередження"
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Суть військових навчань - оточення Тайваню з чотирьох боків. Вони триватимуть три дні.
В Китаї ці навчання назвали "суворим попередженням сепаратистським силам незалежності Тайваню та їхній змові із зовнішніми силами".
"Це необхідний крок для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності", - заявили в КНР.
Міноборони Тайваню заявило, що виявило 42 літаки та вісім кораблів армії Китаю, 29 літаків перетнули північну, центральну та південну серединні лінії Тайванської протоки й увійшли до південно-західної зони дії протиповітряної оборони.
"Ми засуджуємо такий нераціональний акт, який поставив під загрозу регіональну безпеку та стабільність", - зазначили в Міноборони Тайваню.
На острові доручили своїй авіації, флоту та ракетним комплексам реагувати на погрози.