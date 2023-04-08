Понад 1200 ракет і дронів випустили росіяни по ключових енергоб’єктах України, - "Укренерго". ІНФОГРАФІКА

Україна пережила найважчий опалювальний сезон в історії енергосистеми. Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Телеграмі.

"Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення: понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах. На жаль, понад 250 із них таки влучили у ціль - 43% магістральних мереж було пошкоджено. Обстріляні й зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, за оцінкою Світового банку й ПРООН, масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі "Укренерго" цьогоріч становлять майже 1 млрд доларів.



"Шість найхолодніших місяців року ворог намагався забрати у нас світло та тепло, знищуючи енергетичну інфраструктуру. Українські енергетики звели ці спроби нанівець. Люди наймирнішої професії відкрили свій фронт - енергетичний. Ворог зосереджено бив по електростанціях і об’єктах магістральних мереж. А одразу після закінчення повітряної тривоги в бій вступали ремонтні бригади - тільки у нас, в "Укренерго", це понад 1500 фахівців. Резервні схеми - щоб якнайшвидше відновити живлення споживачів, неординарні технічні рішення - щоб відремонтувати пошкоджене, тисячі годин перемовин та пошуки в 40 країнах світу - щоб знайти нове на заміну знищеному. На допомогу прийшли європейські партнери: "Укренерго" вже отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну. Завдяки об’єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі", - повідомили в "Укренерго".



Зазначається також, що зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень.

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