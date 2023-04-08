Пентагон просить у Конгресу США $3 млрд на військову допомогу Тайваню

Міноборони США добивається від Конгресу виділення $3 мільярдів оборонної допомоги для Тайваню в 2023 році. Третина з цієї суми має бути залучена за інструментом Presidential Drawdown, який застосовується зараз для України.

Про це пише Defense News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Конгрес попередньо дав "зелене світло" для загальної річної військової допомоги Тайваню в розмірі $3 мільярдів у рамках законопроекту про оборонний бюджет на 2023 фінансовий рік на рахунках, якими оперують Пентагон і Державний департамент", - зазначається у повідомленні.

Причому, як заявив у цьому міністр оборони США Ллойд Остін, планується, що принаймні $1 мільярд з цієї суми буде виділений Тайваню за президентськими повноваженнями (Presidential Drawdown. - Англ.), тобто негайно з фондів Пентагону. Саме цей інструмент зараз використовується для термінової передачі частини озброєння й боєприпасів Україні.

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"Моя команда старанно працює, щоби отримати необхідні можливості для конкретно такого виділення. І, звісно, ми маємо такі повноваження. Нам також знадобляться асигнування", - зауважив глава Міноборони США.

Натомість, формально Конгрес ще не ухвалив рішення щодо основного фінансування Пентагону й Держдепу. Через це протягом останніх тижнів високопоставлені чиновники американського Міноборони почали закликати Конгрес виділити фінансування, необхідне для початку процесу надання військової допомоги Тайваню.

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