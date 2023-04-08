Мінфін США відряджає до Європи делегацію, щоб переконати бізнес піти з РФ, - АР

Фахівці з питань санкцій і фінансування тероризму Міністерства фінансів США впродовж квітня планують відвідати низку країн, компанії яких все ще ведуть бізнес із Росією. Мета - переконати їх припинили фінансові зв’язки з РФ через продовження нею війни проти України.

Про це з посиланням на джерела пише Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

До Європи вирушать посадові особи Мінфіну Ліз Розенберг і Браян Нельсон, спеціалісти з питань санкцій і фінансування тероризму. Вони зустрінуться з керівниками фінансових установ Швейцарії, Італії та Німеччини.

Делегація має донести до бізнесменів, що ті мають зробити вибір: чи то продовжувати працювати з російським урядом, чи то вести справи з країнами, які представляють 50% світової економіки.

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Розенберг також відвідає Казахстан, аби закликати приватний бізнес країни не надавати матеріальну чи іншу підтримку Кремлю.

Наразі Штати та їхні союзники запровадили прямі санкції проти понад 2500 російських компаній, урядовців, олігархів та їхніх родин. Санкції блокують їм доступ до американських банківських рахунків і фінансових ринків, не дозволяють вести бізнес із американцями, подорожувати до США тощо.

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