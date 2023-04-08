Топменеджер Porsche Вольф пропонував Путіну відновити виробництво "Волги" на заводах Volkswagen у РФ, - Der Spiegel

Австрійський бізнесмен і член наглядової ради Porsche Зігфрід Вольф у січні 2023 року написав листа президенту РФ Путіну, запропонувавши випускати автомобілі "Волга" на російських заводах Volkswagen у Калузі та Нижньому Новгороді.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel, яке має лист бізнесмена у своєму розпорядженні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Газета називає Вольфа одним із найвпливовіших представників європейського автопрому. І зазначає, що він давно пов'язаний з російським бізнесом, зокрема, з олігархом Олегом Дерипаскою.

За даними Der Spiegel, лист Вольфа починається зі слів: "Шановний Володимире Володимировичу".

У листі Вольф писав, що за нинішніх умов "у Росії відчувається нестача якісних автомобілів", але інвестиційний проєкт Вольфа з відновлення виробництва легкових автомобілів "може вирішити цю проблему". Згідно з текстом листа, Вольф хотів би реалізовувати його спільно з російським автовиробником ГАЗ.

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Бізнесмен попросив на ці цілі кредит на суму понад 60 мільярдів рублів із пільговою відсотковою ставкою в 1% і півмільярда рублів на дослідження та розробки у 2023 і 2024 роках. Крім того, згідно з висунутою пропозицією, російська влада має протягом дев'яти місяців виплачувати щонайменше дві третини заробітної плати співробітникам на калузькому і нижегородському заводах.

Вольф заявляв, що "принципової угоди" з вищим керівництвом Volkswagen досягнуто, а не пізніше березня рішення буде остаточно схвалено наглядовою радою концерну. У листі він називає себе "всесвітньо відомим інвестором, який зробив великий внесок у розвиток російської економіки".

Вольф, окрім відродження "Волги", запропонував у другій половині 2023 року відновити виробництво автомобілів бренду Skoda, що належить Volkswagen.

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Видання зазначає, що Путін був вражений планом Вольфа. "З огляду на стан автомобільної промисловості, ми можемо підтримати цю ідею", - нібито написав Путін. Der Spiegel не уточнило, чи надіслали цього листа бізнесмену. Підтримав ініціативу Вольфа і губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін.

Проте угода не відбулася, оскільки Арбітражний суд Нижегородської області заарештував майно Volkswagen у Росії за позовом групи "ГАЗ". Der Spiegel розмірковує, чи не було це "помстою" за те, що німецький концерн обрав іншого покупця. У Volkswagen були здивовані позовом "ГАЗу", оскільки компанії в середині 2022 року припинили партнерські відносини на "взаємовигідних умовах.

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У коментарі журналістам Вольф заявив, що рішуче засуджує російсько-українську війну, ніколи не брав участі у "виробництві озброєнь" і не працює з людьми або компаніями, які перебувають під санкціями. Група "ГАЗ", Кремль і "ПромАвтоКонсалт" не відповіли на запити видання.

Водночас у Porsche заявили, що про лист Вольфа Путіну нічого не знають.