Топменеджер Porsche Вольф пропонував Путіну відновити виробництво "Волги" на заводах Volkswagen у РФ, - Der Spiegel
Про це пише німецьке видання Der Spiegel, яке має лист бізнесмена у своєму розпорядженні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
Газета називає Вольфа одним із найвпливовіших представників європейського автопрому. І зазначає, що він давно пов'язаний з російським бізнесом, зокрема, з олігархом Олегом Дерипаскою.
За даними Der Spiegel, лист Вольфа починається зі слів: "Шановний Володимире Володимировичу".
У листі Вольф писав, що за нинішніх умов "у Росії відчувається нестача якісних автомобілів", але інвестиційний проєкт Вольфа з відновлення виробництва легкових автомобілів "може вирішити цю проблему". Згідно з текстом листа, Вольф хотів би реалізовувати його спільно з російським автовиробником ГАЗ.
Бізнесмен попросив на ці цілі кредит на суму понад 60 мільярдів рублів із пільговою відсотковою ставкою в 1% і півмільярда рублів на дослідження та розробки у 2023 і 2024 роках. Крім того, згідно з висунутою пропозицією, російська влада має протягом дев'яти місяців виплачувати щонайменше дві третини заробітної плати співробітникам на калузькому і нижегородському заводах.
Вольф заявляв, що "принципової угоди" з вищим керівництвом Volkswagen досягнуто, а не пізніше березня рішення буде остаточно схвалено наглядовою радою концерну. У листі він називає себе "всесвітньо відомим інвестором, який зробив великий внесок у розвиток російської економіки".
Вольф, окрім відродження "Волги", запропонував у другій половині 2023 року відновити виробництво автомобілів бренду Skoda, що належить Volkswagen.
Видання зазначає, що Путін був вражений планом Вольфа. "З огляду на стан автомобільної промисловості, ми можемо підтримати цю ідею", - нібито написав Путін. Der Spiegel не уточнило, чи надіслали цього листа бізнесмену. Підтримав ініціативу Вольфа і губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін.
Проте угода не відбулася, оскільки Арбітражний суд Нижегородської області заарештував майно Volkswagen у Росії за позовом групи "ГАЗ". Der Spiegel розмірковує, чи не було це "помстою" за те, що німецький концерн обрав іншого покупця. У Volkswagen були здивовані позовом "ГАЗу", оскільки компанії в середині 2022 року припинили партнерські відносини на "взаємовигідних умовах.
У коментарі журналістам Вольф заявив, що рішуче засуджує російсько-українську війну, ніколи не брав участі у "виробництві озброєнь" і не працює з людьми або компаніями, які перебувають під санкціями. Група "ГАЗ", Кремль і "ПромАвтоКонсалт" не відповіли на запити видання.
Водночас у Porsche заявили, що про лист Вольфа Путіну нічого не знають.