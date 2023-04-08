Росія програла вибори до трьох органів ООН

Цього тижня Росія програла вибори до трьох органів Організації Об’єднаних Націй, що є ознакою того, що опір її вторгненню в Україну понад рік тому залишається сильним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Під час голосування в Економічній та Соціальній Раді ООН (ЕКОСОС), що складається з 54 членів, Росія зазнала поразки від Румунії у боротьбі за місце в Комісії за становищем жінок.

Також Росії програла Естонії членство у виконавчій раді дитячого агентства ООН ЮНІСЕФ і зазнала поразки від Вірменії та Чехії під час таємного голосування за членство в Комісії із запобігання злочинності та кримінального правосуддя.

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Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила після голосування в середу: "Це чіткий сигнал від членів ЕКОСОС про те, що жодна країна не повинна займати позиції в критичних органах ООН, коли вони грубо порушують Статут ООН".

Під час голосування за членів 14 комісій, рад та експертних груп, які курирує ЕКОСОС, Росія була обрана до Комісії соціального розвитку шляхом акламації, від чого США та Великої Британія відмежувалися, заявивши, що вторгнення Росії порушує міжнародне право та територіальна цілісність України.

Росія також була обрана шляхом акламації до складу Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Голосування послідувало після схвалення шести необов'язкових резолюцій проти Росії Генеральною асамблеєю ООН, що складається зі 193 членів. Остання була ухвалена 23 лютого, напередодні першої річниці вторгнення, та закликала Москву припинити бойові дії та вивести війська. Вона була схвалена 141 голосом проти 7 при 32 утриманих.

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