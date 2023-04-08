Окупанти встановлюють додатковий паркан, щоб огородити під’їзди до ЗАЕС, - "Енергоатом"

На підходах до адмінбудівлі ЗАЕС російські окупанти облаштовують паркан.

Про це в телеграмі повідомляє "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до неї, як це було завжди, а частину шляху долатимуть пішки.



Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали рити землю.



Тому маршрутні автобуси доїжджають лише до кільця, де працівників ЗАЕС висаджують, і далі вони мають просто йти. Таким чином рашисти фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони. А простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкта", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: ЗСУ в жовтні намагались визволити Запорізьку АЕС. Невдало, - Times