МЗС рішуче засуджує виділення землі у Криму учасникам війни проти України: Подібні "заохочення" убивцям - злочинні і нікчемні

МЗС України рішуче засуджує виділення російською окупаційною адміністрацією земельних ділянок в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополь учасникам російської агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як стало відомо, представники окупаційної адміністрації в Криму ухвалили нікчемне рішення та розпочали виділення сотень земельних ділянок російським військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях проти України.

"Подібні "заохочення" убивцям є злочинними і нікчемними та будуть безумовно скасовані, як і всі інші рішення, схвалені російською окупаційною адміністрацією в Криму. Ми твердо переконані, що покласти край свавіллю поки що діючої злочинної окупаційної адміністрації в тимчасово окупованому Криму та відновити законність та правопорядок можливо лише єдиним щляхом - відновленням суверенітету України над Кримським півостровом та усіма іншими тимчасово окупованими територіями України", - йдеться у повідомленні.

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