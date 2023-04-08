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МЗС рішуче засуджує виділення землі у Криму учасникам війни проти України: Подібні "заохочення" убивцям - злочинні і нікчемні

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МЗС рішуче засуджує виділення землі у Криму учасникам війни проти України: Подібні "заохочення" убивцям - злочинні і нікчемні
МЗС України рішуче засуджує виділення російською окупаційною адміністрацією земельних ділянок в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополь учасникам російської агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як стало відомо, представники окупаційної адміністрації в Криму ухвалили нікчемне рішення та розпочали виділення сотень земельних ділянок російським військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях проти України.

"Подібні "заохочення" убивцям є злочинними і нікчемними та будуть безумовно скасовані, як і всі інші рішення, схвалені російською окупаційною адміністрацією в Криму. Ми твердо переконані, що покласти край свавіллю поки що діючої злочинної окупаційної адміністрації в тимчасово окупованому Криму та відновити законність та правопорядок можливо лише єдиним щляхом - відновленням суверенітету України над Кримським півостровом та усіма іншими тимчасово окупованими територіями України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму почали роздавати землю поліцейським, щоб вони виконували накази про репресії, - Центр національного спротиву

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Це поки туди не прийшла Україна. Нехай тішаться поки що.
  • НБ
    Роздаючи крадене кацапи сподіваються що "нові власники" будуть до смерті битися за даровані наділи... Але "легко прийшло, легко відійде"...
  • Garry Grant
    ЗСУ "рішуче засудять"👍
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