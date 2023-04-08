Росіяни пошкодили 54 навчальні заклади в Маріуполі. 8 шкіл зруйновано повністю, - міськрада

За попередніми даними, росіяни пошкодили 90% усіх шкіл міста – 54 навчальні заклади. З них, 19 мають критичні ушкодження. 8 шкіл зруйновано повністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Маріупольська міська рада.

"На відео можна побачити, як виглядає школа № 32 у Приморському районі міста. Від закладу, де діти навчалися та розвивалися, залишилася лише розбита будівля. А ось школу №30 у Кальміуському районі окупанти вирішили остаточно доруйнувати. Тепер на місці навчального закладу – пустир та груда каміння", - ідеться в повідомленні.

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Це і є справжній "русский мир". Вкрасти чуже майбутнє, щоб кров'ю нав'язати своє.