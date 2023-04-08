Автобус, що їхав до Києва, перекинувся в Молдові. 9 людей у лікарні. ВIДЕО

У Молдові злетів із траси автобус, що прямував з Кишинева до Києва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Аварія сталася близько 9:40 ранку. Водій не впорався з керуванням, врізався в дерево та з’їхав у кювет.

До лікарні доправили 9 пасажирів, які не є громадянами Молдови. Чи всі вони українці, невідомо. Загалом в автобусі була 21 людина.

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"Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу", - повідомили в поліції Молдови.