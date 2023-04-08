Автобус, що їхав до Києва, перекинувся в Молдові. 9 людей у лікарні. ВIДЕО
3 6931
У Молдові злетів із траси автобус, що прямував з Кишинева до Києва.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдовське видання NewsMaker.
Аварія сталася близько 9:40 ранку. Водій не впорався з керуванням, врізався в дерево та з’їхав у кювет.
До лікарні доправили 9 пасажирів, які не є громадянами Молдови. Чи всі вони українці, невідомо. Загалом в автобусі була 21 людина.
"Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу", - повідомили в поліції Молдови.